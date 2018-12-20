新ブランド「辺塚だいだいカンパチ」初物出荷　肝付・高山漁協

(2018/12/20 20:12)

ぱんぱんに身が詰まった辺塚だいだいカンパチ＝肝付町の高山漁業協同組合

肝付町波見の高山漁業協同組合は２０日、内之浦地区特産で、地理的表示（ＧＩ）制度登録の辺塚だいだいを餌にした「辺塚だいだいカンパチ」の初物を出荷した。昨年から生産を本格化した新しいブランド魚で、昨季の３倍にあたる３万匹の出荷を目指す。今年収穫した辺塚だいだいを餌に使った初物約１００匹を水揚げ。従業員は、ぱんぱんに身が詰まった重さ５キロ前後のカンパチを１匹ずつ箱詰めしていった。