TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

新ブランド「辺塚だいだいカンパチ」初物出荷　肝付・高山漁協

(2018/12/20 20:12)
ぱんぱんに身が詰まった辺塚だいだいカンパチ＝肝付町の高山漁業協同組合
　肝付町波見の高山漁業協同組合は２０日、内之浦地区特産で、地理的表示（ＧＩ）制度登録の辺塚だいだいを餌にした「辺塚だいだいカンパチ」の初物を出荷した。昨年から生産を本格化した新しいブランド魚で、昨季の３倍にあたる３万匹の出荷を目指す。
　今年収穫した辺塚だいだいを餌に使った初物約１００匹を水揚げ。従業員は、ぱんぱんに身が詰まった重さ５キロ前後のカンパチを１匹ずつ箱詰めしていった。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ