新ブランド「辺塚だいだいカンパチ」初物出荷 肝付・高山漁協
(2018/12/20 20:12)
肝付町波見の高山漁業協同組合は２０日、内之浦地区特産で、地理的表示（ＧＩ）制度登録の辺塚だいだいを餌にした「辺塚だいだいカンパチ」の初物を出荷した。昨年から生産を本格化した新しいブランド魚で、昨季の３倍にあたる３万匹の出荷を目指す。
ぱんぱんに身が詰まった辺塚だいだいカンパチ＝肝付町の高山漁業協同組合
今年収穫した辺塚だいだいを餌に使った初物約１００匹を水揚げ。従業員は、ぱんぱんに身が詰まった重さ５キロ前後のカンパチを１匹ずつ箱詰めしていった。
（記事全文は２１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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