ボゼや豊かな自然活写 十島村サポーター向けカレンダーが完成
(2018/12/21 06:30)
十島村の会費制サポーター・友好島民の会向けの２０１９年版カレンダーが完成した。国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された悪石島のボゼをはじめ、有人７島の魅力が詰まった仕上がりになった。
悪石島のボゼが表紙の２０１９年版十島村カレンダー＝鹿児島市の村役場
宝島の大鍾乳洞や中之島のガジュマル巨木群など豊かな自然を活写。友好島民の会は、ななしま会員（年会費３０００円）とトカラ会員（同１万円）の２コースあり、１日現在２７６人。情報案内や宿泊料の割引特典のほか、トカラ会員には特産品が年２回贈られる。
（記事全文は２１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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