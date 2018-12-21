旧福山中、埋文センター作業所に　福山小５、６年生 遺跡整理学ぶ

(2018/12/21 20:20)

遺跡の整理作業を見学する福山小学校の児童＝霧島市の福山中跡

遺跡の整理作業を体験する福山小学校の児童＝霧島市の福山中学校跡

２０１７年３月に閉校した霧島市の福山中学校跡で、遺跡の整理作業が行われている。鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター（同市国分上野原縄文の森）の第２整理作業所。１９日は隣接する福山小学校の５、６年生１１人が訪れ、接合や復元、図面作りといった報告書作成に向けた作業の流れを学んだ。同センターは、東九州自動車道の建設延伸に伴う発掘調査量の増加を受け、１３年度に発足した。それまで「県立埋蔵文化財センター」が担ってきた国関連の埋蔵文化財の発掘調査を、引き受けるようになった。