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旧福山中、埋文センター作業所に　福山小５、６年生 遺跡整理学ぶ

(2018/12/21 20:20)
遺跡の整理作業を見学する福山小学校の児童＝霧島市の福山中跡
　２０１７年３月に閉校した霧島市の福山中学校跡で、遺跡の整理作業が行われている。鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター（同市国分上野原縄文の森）の第２整理作業所。１９日は隣接する福山小学校の５、６年生１１人が訪れ、接合や復元、図面作りといった報告書作成に向けた作業の流れを学んだ。
　同センターは、東九州自動車道の建設延伸に伴う発掘調査量の増加を受け、１３年度に発足した。それまで「県立埋蔵文化財センター」が担ってきた国関連の埋蔵文化財の発掘調査を、引き受けるようになった。
遺跡の整理作業を体験する福山小学校の児童＝霧島市の福山中学校跡
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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