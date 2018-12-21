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年末年始用のコチョウラン出荷最盛　さつま・日野洋蘭園

(2018/12/21 22:04)
コチョウランの出荷準備が進む作業場＝２１日、さつま町中津川の日野洋蘭園薩摩農場
　コチョウランの切り花を手掛けるさつま町の日野洋蘭園で、年末年始用の出荷がピークを迎えた。出番を待つピンクや白、黄色の花が、華麗に咲き誇っている。
　中津川の薩摩農場はハウス９棟で大輪、小輪タイプ計４３品種１４万株を栽培し、全国の市場へ送り出している。２１日、出荷用の作業場には品種ごとに花をまとめたカートがずらり。パートの女性らが一本ずつフィルムに包み、箱へ詰めていった。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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