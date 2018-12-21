年末年始用のコチョウラン出荷最盛　さつま・日野洋蘭園

(2018/12/21 22:04)

コチョウランの出荷準備が進む作業場＝２１日、さつま町中津川の日野洋蘭園薩摩農場

コチョウランの切り花を手掛けるさつま町の日野洋蘭園で、年末年始用の出荷がピークを迎えた。出番を待つピンクや白、黄色の花が、華麗に咲き誇っている。中津川の薩摩農場はハウス９棟で大輪、小輪タイプ計４３品種１４万株を栽培し、全国の市場へ送り出している。２１日、出荷用の作業場には品種ごとに花をまとめたカートがずらり。パートの女性らが一本ずつフィルムに包み、箱へ詰めていった。