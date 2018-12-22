２１日 鹿児島県内の公立学校で終業式　冬休みがスタート

(2018/12/22 00:10)

笑顔で通知表を受け取る児童＝鹿児島市の松元小学校

鹿児島県内のほとんどの公立学校で２１日、終業式があった。子どもたちは、通知表で１年を振り返りつつ、クリスマスや正月など楽しみなイベントが続く冬休みのスタートに胸を躍らせていた。鹿児島市の松元小学校（４４８人）では、脇村洋一校長が運動会や持久走大会など２学期の行事を振り返りながら、「楽しい正月を迎え、元気にあいさつして家の片付けを手伝って」と呼び掛けた。児童代表は「３学期の縄跳び大会に向け、冬休みに練習を頑張る」と決意を述べた。