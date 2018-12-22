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２１日 鹿児島県内の公立学校で終業式　冬休みがスタート

(2018/12/22 00:10)
笑顔で通知表を受け取る児童＝鹿児島市の松元小学校
　鹿児島県内のほとんどの公立学校で２１日、終業式があった。子どもたちは、通知表で１年を振り返りつつ、クリスマスや正月など楽しみなイベントが続く冬休みのスタートに胸を躍らせていた。
　鹿児島市の松元小学校（４４８人）では、脇村洋一校長が運動会や持久走大会など２学期の行事を振り返りながら、「楽しい正月を迎え、元気にあいさつして家の片付けを手伝って」と呼び掛けた。児童代表は「３学期の縄跳び大会に向け、冬休みに練習を頑張る」と決意を述べた。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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