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上位賞や地元作２７点展示　南日美展選抜巡回展前夜祭　いちき串木野

(2018/12/22 06:30)
飲み物を片手に作品鑑賞を楽しむ参加者＝いちき串木野市の薩摩金山蔵
　第７３回南日本美術展の選抜巡回展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）の開幕を祝う「ヴェルニサージュ」（前夜祭）が２１日夕、いちき串木野市の薩摩金山蔵で開かれた。受賞者や家族、地域住民約６０人が焼酎などを手に、作品鑑賞や美術談義に花を咲かせた。
　最高賞の南日本新聞社賞に輝いた赤崎扶佐恭さん（６４）＝南九州市＝の平面をはじめ上位賞や地元作家の洋画、日本画、彫刻、陶芸、空間造形の作品を紹介する写真パネルなど２７点が並ぶ。
　巡回展は２２日開幕（２５日休み）。１月６日まで。無料。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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