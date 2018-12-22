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桜島噴火に対応 姶良、霧島、垂水、鹿屋市とバス19社が災害避難協定

(2018/12/22 13:00)
災害協定を結んだ姶良市の湯元敏浩市長（中央）とバス会社関係者ら＝同市役所
　桜島を囲む姶良、霧島、垂水、鹿屋の４市は２１日、大規模災害で市民の避難が必要になる事態に備え、各市のバス会社（計１９社）と協定を結んだ。自治体の枠を超えた広域連携も盛り込まれており、桜島の大噴火が予想される際は桜島住民の島外避難にも対応する。鹿児島市にとっては、悪天候でフェリーが使えない場合に、バスの必要台数を迅速に確保できる体制が整った。
　錦江湾奥会議や桜島火山活動対策協議会を構成する５市で連携した取り組み。姶良市は４社、霧島市は６社、垂水市は２社、鹿屋市は７社と締結した。全社のバス保有台数は少なくとも大型４８台、中型３７台、小型５１台。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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