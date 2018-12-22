「重富人形」神社の縁起物に 高齢者に絵付けも指導 姶良の牧さん創作
(2018/12/22 20:00)
帖佐人形の伝統がある姶良に、新たな土人形が生まれた。姶良市脇元の牧清子さん（７２）が創作した「重富人形」だ。地元神社から依頼を受けたのがきっかけで作り始めた。来年正月には、新年のえとイノシシをかたどった人形など５種類を並べる。１５日は高齢者サロンの参加者に絵付け体験を指導した。
色使いが細やかなイノシシや島津義弘などの重富人形と、絵付け体験をする高齢者ら＝姶良市の白金原自治公民館
サロン代表の鮫島郁俊さん（７７）は「みんな楽しみにしている。細かい作業が健康に役立つ」。清子さんは「神社や皆さんの役に立てたら。興味があって一緒に作りたい人も募集中」と話している。牧さん＝090(9593)4601。
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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