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「重富人形」神社の縁起物に 高齢者に絵付けも指導　姶良の牧さん創作

(2018/12/22 20:00)
色使いが細やかなイノシシや島津義弘などの重富人形と、絵付け体験をする高齢者ら＝姶良市の白金原自治公民館
　帖佐人形の伝統がある姶良に、新たな土人形が生まれた。姶良市脇元の牧清子さん（７２）が創作した「重富人形」だ。地元神社から依頼を受けたのがきっかけで作り始めた。来年正月には、新年のえとイノシシをかたどった人形など５種類を並べる。１５日は高齢者サロンの参加者に絵付け体験を指導した。
　サロン代表の鮫島郁俊さん（７７）は「みんな楽しみにしている。細かい作業が健康に役立つ」。清子さんは「神社や皆さんの役に立てたら。興味があって一緒に作りたい人も募集中」と話している。牧さん＝090(9593)4601
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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