TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/08/18 16:05

新型コロナ　鹿児島市で新たに104人感染確認　100人超は２日連続

シェア
拡大拡大
　鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１０４人確認した。１００人を超えるのは２日連続。
相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ