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 2021/08/18 18:26

九州道・溝辺鹿児島空港－薩摩吉田　東九州道・加治木－隼人西　通行止め解除

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　西日本高速道路は１８日午後６時１０分、九州自動車の溝辺鹿児島空港インターチェンジ（ＩＣ）－薩摩吉田ＩＣ、東九州自動車道の加治木ＩＣ－隼人西ＩＣの通行止めを解除した。
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