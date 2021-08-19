TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/08/19 16:01

新型コロナ　鹿児島市で新たに148人感染確認　最多更新　１００人超は３日連続

シェア
拡大拡大
　鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１４８人確認した。１７日の１１４人を上回り最多。１００人を超えるのは３日連続。
表･コロナ相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ