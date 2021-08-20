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2021/08/20 07:55
鹿児島市、南九州市が避難指示
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鹿児島市は２０日午前７時４０分、谷山地域に避難指示（警戒レベル４）を出した。南九州市も午前７時半、川辺地域全域と知覧地域全域に避難指示を出した。
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