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大雨
2021/08/20 12:30
南さつま市が避難指示 金峰の大坂、白川地区
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南さつま市は２０日午後０時１０分、金峰町の大坂地区と白川地区の計３７５世帯６３４人に避難指示を発令した。市は、危険な場所から全員避難するよう呼び掛けている。
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