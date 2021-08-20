TOP鹿児島のニュース 社会 気象 大雨
 2021/08/20 12:30

南さつま市が避難指示　金峰の大坂、白川地区

シェア
拡大拡大
　南さつま市は２０日午後０時１０分、金峰町の大坂地区と白川地区の計３７５世帯６３４人に避難指示を発令した。市は、危険な場所から全員避難するよう呼び掛けている。
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ