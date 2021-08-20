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 2021/08/20 16:02

新型コロナ　鹿児島市で新たに132人感染確認 100人超は４日連続

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　鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１３２人確認した。１００人を超えるのは４日連続。
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