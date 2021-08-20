新型コロナ　薩摩川内市の接待を伴う飲食店でクラスター　関連で13人感染　鹿児島県内56例目

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに245人感染確認 最多更新 １００人超７日連続 累計5689人（更新）

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに202人感染確認 200人超２日連続 累計5891人（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに164人感染確認 ４日連続最多更新 累計5000人超す（更新）

４．

新型コロナ 13日 鹿児島県で新たに158人感染確認 最多更新 3日連続 累計4989人 １人死亡、死者計42人に(更新)

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに251人感染確認 最多更新 200人超3日連続 累計6142人（更新）

６．

新型コロナ 15日 鹿児島県内で新たに140人感染確認 100人超えは５日連続 累計５２９３人に

７．

新型コロナ 屋久島町でクラスター 屋外バーベキュー参加者ら10人感染 鹿児島県内52例目（更新）

８．

新型コロナ 鹿児島県で新たに151人感染確認 累計5444人（更新）

９．

新型コロナ 鹿児島県が独自の緊急事態宣言へ 警戒基準 最高の「４（爆発的拡大）」に上げ 「まん延防止」要請見送り

10．

鹿児島市内の宿舎でクラスター 20代女性8人の感染確認 鹿児島県内53例目 新型コロナ