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 2021/08/20 18:54

新型コロナ　薩摩川内市の接待を伴う飲食店でクラスター　関連で13人感染　鹿児島県内56例目

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　鹿児島県は２０日、薩摩川内市の接待を伴う飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は１３人。県内５６例目で、確認は１６日以来。
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