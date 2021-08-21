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 2021/08/21 16:15

鹿児島県で新たに231人感染確認　新型コロナ　累計6615人

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　鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２３１人確認したと発表した。２００人を上回るのは５日連続。累計は６６１５人。うち市が確認したのは１２１人、県確認分は１１０人。
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