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新型コロナウイルス
2021/08/21 16:15
鹿児島県で新たに231人感染確認 新型コロナ 累計6615人
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鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２３１人確認したと発表した。２００人を上回るのは５日連続。累計は６６１５人。うち市が確認したのは１２１人、県確認分は１１０人。
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