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 2021/08/21 20:40

ユリにも煩悩？ １本から108輪の花　鹿児島・伊佐市

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１０８輪の花を付けたユリ＝伊佐市菱刈南浦
１０８輪の花を付けたユリ＝伊佐市菱刈南浦
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　伊佐市菱刈南浦の市道沿いのユリが、１本の茎から１０８輪の花を付けた。近くの宇都文子さん（６６）は「珍しい咲き方。世の中の煩悩が集まったのかも」と目を丸くしている。

　ユリは高さ約１２０センチ。茎は幅１０センチ、厚さ１センチの板状になっており、「帯化」と呼ばれる現象とみられる。

　宇都さんによると、８月上旬からつぼみを付け始め、１８日から次々に開花した。あまりの花の多さに、うちわを使って区切りながら数えた。

　隣に住む孫で本城小学校４年の誠人君は「こんなにたくさん咲くとは思わなかった。来年も咲けばいいな」と喜んだ。
「こんなにたくさん咲くとは思わなかった」と驚く宇都誠人君
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