陸自川内駐屯地に「電子戦」部隊　中国念頭に南西諸島の防衛強化　防衛省、22年度概算要求計上へ

2021/08/22 07:30

防衛省は２０２２年度、陸上自衛隊川内駐屯地（薩摩川内市）に、電波や赤外線で攻撃を防ぐ「電子戦」部隊を新編する方針を固めた。関連経費を２２年度概算要求に計上する。同部隊は奄美駐屯地（奄美市）でも本年度内に新設予定で県内２カ所目となる。中国の急速な軍拡に対処するための南西諸島の防衛力強化に向けた一環。陸自の１２式地対艦誘導弾を長射程化し、相手の射程圏外から攻撃できる「スタンド・オフ・ミサイル」の開発・研究費に３７９億円を要求した。現行の１２式は瀬戸内分屯地（瀬戸内町）と沖縄・宮古島駐屯地にあり、向上型も引き続き配備されることが有力視されている。２２年度に計上意向を示している馬毛島基地整備に伴う再編交付金など米軍再編関連経費は金額を示さない「事項要求」とする。川内に新編予定の電子戦部隊は、健軍駐屯地（熊本市）で４月に新設された。本年度は北海道や東京、奄美など５カ所のほか、朝霞駐屯地（東京都練馬区など）に司令部も配置する。川内には重要施設の原発もあるため、対処能力をより強めるとみられる。１２式の長射程化は現行の百数十キロから９００キロ超へ大幅に延ばす計画。瀬戸内に配備された場合、中国本土や台湾も射程に入る。