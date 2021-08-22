全国高校総体自転車、杉野（南大隅）が優勝　男子４０００メートル速度競争

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに245人感染確認 最多更新 １００人超７日連続 累計5689人（更新）

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに202人感染確認 200人超２日連続 累計5891人（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに251人感染確認 最多更新 200人超3日連続 累計6142人（更新）

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに242人感染確認 ２００人超４日連続 累計6384人（更新）

５．

新型コロナ 15日 鹿児島県内で新たに140人感染確認 100人超えは５日連続 累計５２９３人に

６．

鹿児島県で新たに231人感染確認 新型コロナ 累計6615人（更新）

７．

新型コロナ 鹿児島県で新たに151人感染確認 累計5444人（更新）

８．

鹿児島市内の宿舎でクラスター 20代女性8人の感染確認 鹿児島県内53例目 新型コロナ

９．

新型コロナ 徳之島徳洲会病院と出水市の学校課外活動でクラスター 関連８人と11人が感染 鹿児島県内54、55例目

10．

鹿児島県にまん延防止適用 17日決定へ 国主導で判断、離島の感染拡大考慮か 知事「対応ありがたい」 新型コロナ