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 2021/08/22 12:02

全国高校総体自転車、杉野（南大隅）が優勝　男子４０００メートル速度競争

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南日本新聞ニュース
　北信越で開催されている全国高校総合体育大会（北信越総体）で２２日、自転車男子４０００メートル速度競争の杉野翔一（南大隅）が優勝した。今大会の鹿児島県勢の優勝は２人目。
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