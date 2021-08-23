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 2021/08/23 16:07

新型コロナ　鹿児島県内で新たに147人感染確認　100人超13日連続　累計6922人

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　鹿児島県と鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１４７人確認した。１００人を超すのは１３日連続。累計は６９２２人。

　うち市が確認したのは７９人。県確認分は６８人。
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