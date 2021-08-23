新型コロナ　鹿児島県内で新たに147人感染確認　100人超13日連続　累計6922人

５．

入院の2人死亡、死者44人に 自宅待機者141人増の1217人 新たな感染は10歳未満から90歳以上の男女160人（鹿児島市９７人、薩摩川内９人、伊佐７人 、姶良７人、霧島６人、指宿５人、鹿屋４人、徳之島４人、南さつま３人、いちき串木野２人、日置２人、奄美２人、喜界２人、天城２人、大崎２人、南九州１人、枕崎１人、出水１人、西之表１人、瀬戸内１人、伊仙１人）新型コロナ・鹿児島22日発表