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2021/08/24 13:00
自生南限のユウスゲ開花 種子島
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海沿いの傾斜地に咲くユウスゲ＝西之表市伊関
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西之表市伊関で、種子島が自生の南限とされるユウスゲが黄色い花を咲かせた。県レッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に分類されている。海沿いの傾斜地で潮風を受けながら、たくましく生き抜いている。
日当たりのいい草原に生えるススキノキ科の多年草。夕方に開花し、翌朝にはしおれる。高さ１～１．５メートルほどに育つが、伊関のユウスゲは５０センチ程度と小さいのが特徴という。
市企画課の荒河翼さん（３０）は「種子島では伊関でしか自生が確認されていない。島の宝として、地域と連携して守っていきたい」と話した。
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