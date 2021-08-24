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 2021/08/24 13:00

自生南限のユウスゲ開花　種子島

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海沿いの傾斜地に咲くユウスゲ＝西之表市伊関
海沿いの傾斜地に咲くユウスゲ＝西之表市伊関
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　西之表市伊関で、種子島が自生の南限とされるユウスゲが黄色い花を咲かせた。県レッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に分類されている。海沿いの傾斜地で潮風を受けながら、たくましく生き抜いている。

　日当たりのいい草原に生えるススキノキ科の多年草。夕方に開花し、翌朝にはしおれる。高さ１～１．５メートルほどに育つが、伊関のユウスゲは５０センチ程度と小さいのが特徴という。

　市企画課の荒河翼さん（３０）は「種子島では伊関でしか自生が確認されていない。島の宝として、地域と連携して守っていきたい」と話した。
ユウスゲは日当たりのいい草原に生えるススキノキ科の多年草。夕方に開花し、翌朝にはしおれる
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