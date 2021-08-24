自生南限のユウスゲ開花　種子島

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに245人感染確認 最多更新 １００人超７日連続 累計5689人（更新）

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに202人感染確認 200人超２日連続 累計5891人（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに251人感染確認 最多更新 200人超3日連続 累計6142人（更新）

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに242人感染確認 ２００人超４日連続 累計6384人（更新）

５．

鹿児島県で新たに231人感染確認 新型コロナ 累計6615人（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県で新たに１６０人感染確認 累計６７７５人に ２人死亡、累計４４人（更新）

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに147人感染確認 100人超13日連続 累計6922人（更新）

８．

鹿児島県にまん延防止適用 17日決定へ 国主導で判断、離島の感染拡大考慮か 知事「対応ありがたい」 新型コロナ

９．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

10．

分散登校や部活動制限 学校、警戒強める 鹿児島県 コロナ警戒基準「4」