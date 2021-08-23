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 2021/08/23 18:49

新型コロナ　霧島市の飲食店でクラスター　関連で11人感染　鹿児島県内57例目

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　鹿児島県は２３日、霧島市の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は１１人。県内５７例目で、確認は２０日以来。
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