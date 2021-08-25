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 2021/08/25 16:04

新型コロナ　鹿児島市で新たに144人感染確認　４日ぶり100人超

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　鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１４４人確認した。１００人を超えるのは２１日以来４日ぶり。
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