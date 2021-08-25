新型コロナ　鹿児島市で新たに144人感染確認　４日ぶり100人超

１．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに202人感染確認 200人超２日連続 累計5891人（更新）

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに251人感染確認 最多更新 200人超3日連続 累計6142人（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに242人感染確認 ２００人超４日連続 累計6384人（更新）

４．

鹿児島県で新たに231人感染確認 新型コロナ 累計6615人（更新）

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに191人感染確認 100人超14日連続 累計7000人超す（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに147人感染確認 100人超13日連続 累計6922人（更新）

７．

新型コロナ 鹿児島県で新たに１６０人感染確認 累計６７７５人に ２人死亡、累計４４人（更新）

８．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

９．

分散登校や部活動制限 学校、警戒強める 鹿児島県 コロナ警戒基準「4」

10．

新型コロナ 霧島市の飲食店でクラスター 関連で11人感染 鹿児島県内57例目