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 2021/08/25 16:07

新型コロナ　鹿児島市のサークル活動でクラスター　関連で18人感染　鹿児島県内58例目

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　鹿児島市は２５日、鹿児島市のサークル活動で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は１８人。県内５８例目で、確認は２３日以来２日ぶり。
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