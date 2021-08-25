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新型コロナウイルス
2021/08/25 16:07
新型コロナ 鹿児島市のサークル活動でクラスター 関連で18人感染 鹿児島県内58例目
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鹿児島市は２５日、鹿児島市のサークル活動で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は１８人。県内５８例目で、確認は２３日以来２日ぶり。
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