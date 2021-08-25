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 2021/08/25 18:14

新型コロナ　薩摩川内市の児童施設でクラスター　関連12人感染　県内59例目

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　鹿児島県は２５日、薩摩川内市の児童施設で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は１２人。発生は県内５９例目。
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