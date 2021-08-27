南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
8
月
27
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/08/27 16:07
新型コロナ 鹿児島県内で新たに148人感染確認 100人超17日連続 累計7693人
Tweet
シェア
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１４８人確認した。１００人を超すのは１７日連続。累計は７６９３人。
うち市が確認したのは７８人。県確認分は７０人。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
鹿児島Ｕ 中断期間で攻守の連係重点に強化 28日、敵地で讃岐戦
8月27日 16:30
新型コロナ 鹿児島県内で新たに148人感染確認 100人超17日連続 累計7693人
8月27日 16:07
Ｊ３鹿児島ユナイテッド 後半戦浮上のカギは？ 「柔軟な攻撃的サッカーも必要」 解説久永さんに聞く
8月27日 16:00
８月感染、19歳以下が23％ 「大人経由」で急拡大 専門家「教職員はワクチン２回接種を」 新型コロナ・鹿児島
8月27日 12:44
漁業の現場を映像化 鹿屋市漁協、子ども向けＰＲ用に制作
8月27日 12:30
野菜が高い 葉物中心に２～３割高 白菜は２倍 日照不足に長雨が追い打ち
8月27日 11:00
夏彩るユウガオのカーテン 指宿
8月27日 11:00
感染対策にお墨付き 県が城山ホテルと中原別荘を認証 新型コロナ・鹿児島
8月27日 10:00
地域見守り15年、街角の手作りアンパンマン 南さつま
8月27日 10:00
モデルナワクチン異物混入 製薬会社「今後の接種、大きな影響ない」 新型コロナ・鹿児島
8月27日 09:00
コロナ対策費8.5億円盛り込む 鹿児島市９月補正予算案
8月27日 08:30
パラリンピック馬術・宮路満英 「リオよりよくなった」７位入賞、進化止めない63歳 30日の自由演技へ
8月27日 08:16
ワクチン接種、15市町が妊婦優先 不安解消へ相談体制強化も 新型コロナ・鹿児島
8月27日 07:38
工夫凝らした採用パンフ、職員が手作り 阿久根市
8月27日 07:30
川内原発の請負会社社員１人感染 新型コロナ・鹿児島
8月27日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲