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 2021/08/27 16:07

新型コロナ　鹿児島県内で新たに148人感染確認　100人超17日連続　累計7693人

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　鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１４８人確認した。１００人を超すのは１７日連続。累計は７６９３人。

　うち市が確認したのは７８人。県確認分は７０人。
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