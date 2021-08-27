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 2021/08/27 18:34

新型コロナ　霧島市の接待を伴う飲食店でクラスター　関連8人感染　県内60例目

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　鹿児島県は２７日、霧島市の接待を伴う飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は８人。県内６０例目で発生確認は２日ぶり。
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