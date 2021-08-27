海自掃海艇「あおしま」鹿児島に寄港　28日朝出港

１．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに242人感染確認 ２００人超４日連続 累計6384人（更新）

２．

鹿児島県で新たに231人感染確認 新型コロナ 累計6615人（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに191人感染確認 100人超14日連続 累計7000人超す（更新）

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに240人感染確認 100人超15日連続 累計7353人（更新）

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに147人感染確認 100人超13日連続 累計6922人（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県で新たに１６０人感染確認 累計６７７５人に ２人死亡、累計４４人（更新）

７．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに192人感染確認 100人超16日連続 累計7545人（更新）

９．

新型コロナ 鹿児島市のサークル活動でクラスター 関連で18人感染 鹿児島県内58例目

10．

新型コロナ 霧島市の飲食店でクラスター 関連で11人感染 鹿児島県内57例目