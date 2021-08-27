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 2021/08/27 22:14

海自掃海艇「あおしま」鹿児島に寄港　28日朝出港

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掃海艇「あおしま」＝２７日、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
掃海艇「あおしま」＝２７日、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
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　海上自衛隊の掃海艇「あおしま」（５１０トン）が２７日、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭に寄港した。霧島市の海自鹿児島音響測定所で定期検査を受けた。２８日朝に出港、一般公開はしない。

　全長５４メートル、幅９．４メートル、乗員約４０人で北海道函館市の第４５掃海隊所属。機雷など海の危険物を取り除くのが任務で、磁気に反応する機雷対策で木造だ。寄港は水の補給と、乗員の休養も兼ねる。

　同隊の飯山義幸司令（４０）は鹿児島市出身で、約４年ぶりの里帰りとなった。「ドルフィンポートがなくなっていて驚いた。コロナ下で出歩けないが、古里はいい」と爽快な笑顔。
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