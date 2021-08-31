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 2021/08/31 16:07

新型コロナ　鹿児島県内で新たに78人感染確認　累計8105人

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　鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を７８人確認した。１００人を下回るのは２日連続。累計は８１０５人。

　うち市が確認したのは３６人。県確認分は４２人。
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