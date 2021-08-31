南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
8
月
31
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/08/31 16:07
新型コロナ 鹿児島県内で新たに78人感染確認 累計8105人
Tweet
シェア
拡大
鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を７８人確認した。１００人を下回るのは２日連続。累計は８１０５人。
うち市が確認したのは３６人。県確認分は４２人。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに78人感染確認 累計8105人
8月31日 16:07
海外限定焼酎「DAIYAME40」出荷進む アジア・欧米のカクテル市場照準 鹿児島・濵田酒造
8月31日 15:00
水槽の水、全部抜く かごしま水族館 新型コロナの休館利用し大掃除
8月31日 14:25
認可保育所など登園自粛要請 鹿児島市、9月1～12日 保育必要な家庭は対象外 コロナ・まん延防止措置受け
8月31日 13:10
桜島の大噴火に備えよう 鹿児島市がリーフレット製作
8月31日 12:30
サマージャンボ宝くじ大当たり 同一売り場から1等前後賞7億円が2本 天文館チャンスセンター、鹿児島初
8月31日 12:20
新しい生活様式にキッチンカーを 開業コストかけず、持ち帰り需要に活路
8月31日 12:00
時差登校、学級を午前・午後に分け授業…2学期 学びと感染対策の両立に苦心 新型コロナ・鹿児島
8月31日 11:00
「はるかのひまわり」揺れる レディスカレッジ「阪神淡路大震災忘れない」
8月31日 11:00
新成人１０１人に特産品発送 湧水町、中止の式典代わり
8月31日 10:00
コロナワクチン 医療機関で余ったら…登録した希望者に接種案内 鹿児島市、9月上旬から
8月31日 09:40
コスモス植栽、住民一丸で汗 開花は１０月中旬以降 出水・上場高原
8月31日 08:30
夏休み明けの不安 子どもも親も相談気軽に 鹿児島県内 電話、SNSで窓口
8月31日 08:00
配送センターに観葉植物の壁画 ＪＡ青年部依頼、北指宿中が描く
8月31日 07:30
えびので会食クラスター10人 新規感染は都城２人を含む52人 高齢者1人死亡 新型コロナ・宮崎30日発表
8月31日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲