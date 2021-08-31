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 2021/08/31 18:38

新型コロナ　鹿屋市の中学校部活動でクラスター　関連15人感染　県内64例目

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　鹿児島県は３１日、鹿屋市の中学校の屋内部活動で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は１５人。発生は県内６４例目。確認は２日ぶり。
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