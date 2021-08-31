新型コロナ　鹿屋市の中学校部活動でクラスター　関連15人感染　県内64例目

１．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに191人感染確認 100人超14日連続 累計7000人超す（更新）

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに240人感染確認 100人超15日連続 累計7353人（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに157人感染確認 100人超は18日連続 累計7850人（更新）

４．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに192人感染確認 100人超16日連続 累計7545人（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島市のサークル活動でクラスター 関連で18人感染 鹿児島県内58例目

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに49人感染確認 26日ぶり50人下回る 累計8027人（更新）

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに148人感染確認 100人超17日連続 累計7693人（更新）

９．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに１２８人 １００人超は１９日連続 累計７９７８人（更新）

10．

新型コロナ 薩摩川内市の児童施設でクラスター 関連12人感染 県内59例目