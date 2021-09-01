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2021/09/01 13:30
コロナ下の2学期 感染対策で異例のスタート 鹿児島市と霧島は時差登校、薩摩川内は6日から 鹿児島
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時差登校する国分西小の児童ら＝１日午前７時５０分ごろ、霧島市国分広瀬２丁目
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鹿児島県内の多くの小中学校で１日、２学期の始業式があった。新型コロナウイルスの子どもへの感染拡大を受け、甑島を除く薩摩川内市の小中学校が５日まで一斉休校とするなど異例のスタート。１２日まで時差登校とする鹿児島市や霧島市の学校では、学年や学級ごとに分けた時間に、マスク姿の児童らが夏休みの課題を手に登校した。
生徒数が約９８０人で県内一多い谷山中（鹿児島市）は学級を、午前組と午後組に分けて始業式を実施。草野芳人校長は「一人一人が意識を高く持って感染対策に取り組み、みんなで乗り切りろう」と呼び掛けた。
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