コロナ下の2学期 感染対策で異例のスタート　鹿児島市と霧島は時差登校、薩摩川内は6日から　鹿児島

2021/09/01 13:30

鹿児島県内の多くの小中学校で１日、２学期の始業式があった。新型コロナウイルスの子どもへの感染拡大を受け、甑島を除く薩摩川内市の小中学校が５日まで一斉休校とするなど異例のスタート。１２日まで時差登校とする鹿児島市や霧島市の学校では、学年や学級ごとに分けた時間に、マスク姿の児童らが夏休みの課題を手に登校した。生徒数が約９８０人で県内一多い谷山中（鹿児島市）は学級を、午前組と午後組に分けて始業式を実施。草野芳人校長は「一人一人が意識を高く持って感染対策に取り組み、みんなで乗り切りろう」と呼び掛けた。