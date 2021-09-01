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 2021/09/01 16:09

新型コロナ　鹿児島県内で新たに96人感染確認　累計8201人　3人死亡確認

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　鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を９６人確認した。累計は８２０１人。

　うち市が確認したのは４５人。県確認分は５１人。

　また県は新たに３人が亡くなった、と明らかにした。
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