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 2021/09/01 18:35

新型コロナ　大崎町の事業所でクラスター　関連18人感染　県内65例目

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　鹿児島県は１日、大崎町の畜産業、ジャパンファームで新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は１８人。発生は県内６５例目。確認は２日連続。
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