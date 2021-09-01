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2021/09/03 11:30
防衛省、馬毛島の海底調査 3日再開 米軍訓練移転・自衛隊基地整備計画 鹿児島
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馬毛島
拡大
西之表市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画に伴い、防衛省は島周辺でのボーリング調査を３日から再開する。来年５月３１日までに、前回調査で終わらなかった２５地点の海底土砂を採取する。
同省は「安全確保や漁場に配慮し、地元の理解を得ながら速やかに調査を進めていきたい」と説明した。
ボーリング調査は、護衛艦などが接岸できる大規模係留施設や仮設桟橋などの整備に向け昨年１２月に開始。県が当初許可した５月末までに馬毛島東海域３７地点で土砂を採取予定だったが、しけが続き１２地点にとどまり、期間延長を申請した。
県は漁場環境への配慮や安全対策の徹底を条件に７月下旬に許可した。
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