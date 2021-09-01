防衛省、馬毛島の海底調査 3日再開　米軍訓練移転・自衛隊基地整備計画　鹿児島

１．

サマージャンボ宝くじ大当たり 同一売り場から1等前後賞7億円が2本 天文館チャンスセンター、鹿児島初

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに157人感染確認 100人超は18日連続 累計7850人（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに96人感染確認 累計8201人 3人死亡確認

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに78人感染確認 累計8105人（更新）

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに49人感染確認 26日ぶり50人下回る 累計8027人（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに148人感染確認 100人超17日連続 累計7693人（更新）

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに１２８人 １００人超は１９日連続 累計７９７８人（更新）

８．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

９．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに91人感染確認 累計8292人 2人が死亡 死者計49人に（更新）

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新型コロナ 鹿児島市の医療機関でクラスター スタッフ２人と入院患者５人感染