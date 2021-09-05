新たな感染は67人、６日連続100人下回る（鹿児島市28、奄美10、大崎７、枕崎４、霧島４、薩摩川内３、鹿屋２、出水２、曽於２、屋久島２、兵庫２、南さつま１）新型コロナ・鹿児島４日発表

2021/09/05 07:00

鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルス感染者を新たに６７人確認したと発表した。１００人を下回るのは６日連続。県は感染者１人の死亡も公表。死者は計５１人になった。新規感染者の居住地は鹿児島市２８人、奄美市１０人、大崎町７人、枕崎、霧島市各４人、薩摩川内市３人、鹿屋、出水、曽於の３市と屋久島町が各２人、南さつま市１人。県外は兵庫県２人。１５人が感染経路不明だった。これまで公表されたクラスター（感染者集団）関連は１４人。亡くなったのは入院中の感染者で、死亡日は３日。年代、性別、死因などは遺族の意向で非公表としている。県内の累計感染者は８４４５人。３日時点で入院は３２７人（前日比１３人減）、うち重症６人、酸素投与が必要な中等症８０人。宿泊療養は３３１人（同３７人減）、自宅待機は３５２人（同１０９人減）。