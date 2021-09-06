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 2021/09/06 13:30

鹿児島のご当地みそ・しょうゆ 豆菓子とコラボ　2種類 特徴は「際立った甘さ」

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　熊本県の菓子問屋「白石」は、鹿児島など九州４県のみそ・しょうゆメーカーとコラボしたピーナツ菓子を１日、発売した。九州各県のスーパーやドラッグストアで販売を予定する。

　「味噌（みそ）ぴー」（１２０グラム）と「すずめのたまご」（１１５グラム）の２種類。鹿児島版は前者にかねよみそしょうゆ（鹿児島市）の麦みそを、後者に藤安醸造（同市）の濃い口しょうゆを使用した。みそもしょうゆも、他県に比べ際立った甘さが特徴という。

　福岡県はマルエ醤油（しょうゆ）、熊本県はフンドーダイ五葉、長崎県はチョーコー醤油のみそ・しょうゆを使っている。希望小売価格はいずれも２１４円。
かねよみそしょうゆのみそを使った「味噌ぴー」（左）と藤安醸造のしょうゆを使った「すずめのたまご」
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