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 2021/09/06 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに43人感染確認　累計8542人

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　鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４３人確認した。累計は８５４２人。
　新たに市が確認した感染者は１６人。県確認分は２７人。
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