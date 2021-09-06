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 2021/09/06 18:48

肥薩線と日豊線が運転再開

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　ＪＲ九州によると、大雨の影響で運転を見合わせていた肥薩線吉松－隼人間と日豊線西都城－国分間は６日午後５時２１分ごろ、上下線で運転を再開した。
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