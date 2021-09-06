肥薩線と日豊線が運転再開

１．

サマージャンボ宝くじ大当たり 同一売り場から1等前後賞7億円が2本 天文館チャンスセンター、鹿児島初

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに96人感染確認 累計8201人 3人死亡確認

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに78人感染確認 累計8105人（更新）

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに49人感染確認 26日ぶり50人下回る 累計8027人（更新）

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに91人感染確認 累計8292人 2人が死亡 死者計49人に（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに86人感染確認 累計8378人 死者新たに１人 計50人に（更新）

７．

【米空母で拾った特攻隊員の財布を巡る物語①】「祖父から父、僕に課された宿題です」 アメリカ人の婿が並べた７枚の写真。戦闘機の前に立つ飛行服姿の青年が。遺族捜しのドラマが回り出す

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに５４人感染確認 累計８４９９人 死者新たに１人 計５２人に（更新）

９．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

10．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに67人感染確認 累計8445人 死者新たに１人 計51人に（更新）