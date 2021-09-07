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新型コロナウイルス
2021/09/07 07:00
都城２、三股１人含む24人新たに感染 新型コロナ・宮崎６日発表
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宮崎県と宮崎市は６日、都城市の２人を含む新型コロナウイルスの新たな感染者２４人を確認したと発表した。
県発表は都城市２人のほか三股町１人など計８人。宮崎市の発表は１６人。累計感染者は５７５３人。
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