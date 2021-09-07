TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/09/07 07:00

都城２、三股１人含む24人新たに感染　新型コロナ・宮崎６日発表

シェア
南日本新聞ニュース
　宮崎県と宮崎市は６日、都城市の２人を含む新型コロナウイルスの新たな感染者２４人を確認したと発表した。

　県発表は都城市２人のほか三股町１人など計８人。宮崎市の発表は１６人。累計感染者は５７５３人。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ