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 2021/09/07 18:27

新型コロナ　与論の90歳以上男性の再陽性確認　鹿児島県内で初

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　鹿児島県は７日、与論町の９０歳以上の男性が新型コロナウイルスに再感染した、と発表した。県によると、県内で再陽性が確認されるのは初。
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