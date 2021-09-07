新型コロナ　与論の90歳以上男性の再陽性確認　鹿児島県内で初

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに245人感染確認 最多更新 １００人超７日連続 累計5689人（更新）

２．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

３．

新型コロナ 鹿児島県で新たに154人感染確認 ２日連続最多更新 累計4831人（更新）

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに202人感染確認 200人超２日連続 累計5891人（更新）

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに104人の感染確認 過去最多、100人台は初 累計4421人に 知事が感染対策メッセージ（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに108人感染確認 過去最多 累計4677人（更新）

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに164人感染確認 ４日連続最多更新 累計5000人超す（更新）

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに251人感染確認 最多更新 200人超3日連続 累計6142人（更新）

９．

新型コロナ 13日 鹿児島県で新たに158人感染確認 最多更新 3日連続 累計4989人 １人死亡、死者計42人に(更新)

10．

１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島