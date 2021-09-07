南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
7
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/09/07 18:27
新型コロナ 与論の90歳以上男性の再陽性確認 鹿児島県内で初
Tweet
シェア
拡大
鹿児島県は７日、与論町の９０歳以上の男性が新型コロナウイルスに再感染した、と発表した。県によると、県内で再陽性が確認されるのは初。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 与論の90歳以上男性の再陽性確認 鹿児島県内で初
9月7日 18:27
新型コロナ 鹿児島県内で新たに56人感染確認 累計8598人 新たに１人死亡（更新）
9月7日 16:06
鹿児島県 9月補正予算案123億円 コロナ対策、大雨復旧が柱
9月7日 14:35
就活、受験生ら高3以上 土日・夜間にワクチン接種へ 霧島市、900人見込む 新型コロナ･鹿児島
9月7日 12:55
シーガイア･オーシャンドーム跡に屋外トレセン 整備費18億円を上程 宮崎県議会
9月7日 12:35
豊作に感謝、稲刈り体験「おにぎりが楽しみ」 南さつま・笠沙小児童
9月7日 12:30
乳児遺棄 被告の母擁護 熊本･赤ちゃんポスト蓮田健医師に聞く 「孤立出産 前後の記憶なくすことも」「妊娠・出産の秘匿尊重 寄り添う」
9月7日 12:05
夏休み感染急増 小中高生243人 3～6月の3倍超 鹿児島市教委「家庭内感染の報告多い」 9月下旬の連休に注意促す 新型コロナ
9月7日 11:30
第三者認証飲食店は割引増、焼酎・伝統工芸品など特産品も対象に 鹿児島県「ぐりぶークーポン」拡充 新型コロナ対策
9月7日 11:00
海津との友好５０年振り返る記念展 霧島市で１０月まで
9月7日 11:00
南国にも秋の足音 「白露」ギンナン色づく 鹿児島
9月7日 10:35
故郷から国体発信 話術で職場明るく 鹿児島市に出向、日航ＣＡ馬場さん
9月7日 10:00
鹿児島県産焼酎 29年ぶり10万キロリットル割れ コロナで業務用中心に需要減 20年度産生産量
9月7日 09:00
早朝見学用に展望台改修へ 手すりや照明を新設 出水市ツル観察センター
9月7日 08:30
曽於高校が鹿児島県勢初のダブル受賞 和歌山総文祭「物理」「生物」
9月7日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲