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 2021/09/11 06:00

猛烈な台風14号　来週後半に九州接近か

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　猛烈な台風１４号は１０日、フィリピンの東を北西に進んだ。１５日にかけて東シナ海を北上する見込み。来週後半には東寄りに進んで九州に接近し、鹿児島県内も雨や風の影響が出る可能性がある。

　鹿児島地方気象台によると、県内の天気は１１日以降、台風や太平洋高気圧周辺の暖かく湿った空気の影響で、曇りや雨となる。種子島・屋久島、奄美地方の海上はうねりを伴う。

　台風１４号は１０日午後９時現在、フィリピンの東にあり、時速１５キロで北北西に進んでいる。中心気圧９１０ヘクトパスカル、最大風速６０メートル、最大瞬間風速８５メートル。１２日には非常に強い台風となる見込み。
予想進路図
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