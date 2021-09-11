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新型コロナウイルス
2021/09/11 16:14
新型コロナ 鹿児島県内で新たに46人感染 累計8806人
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鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４６人確認したと発表した。累計感染者は８８０６人になった。鹿児島市が２３人、県が２３人。
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