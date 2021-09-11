新型コロナ　鹿児島県内で新たに46人感染　累計8806人

１．

【米空母で拾った特攻隊員の財布を巡る物語①】「祖父から父、僕に課された宿題です」 アメリカ人の婿が並べた７枚の写真。戦闘機の前に立つ飛行服姿の青年が。遺族捜しのドラマが回り出す

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに５４人感染確認 累計８４９９人 死者新たに１人 計５２人に（更新）

３．

鹿児島県のまん延防止 30日まで延長 強化区域 鹿児島市は継続、霧島・姶良除外 飲食店時短要請は維持へ

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クレーン作業中 製品の下敷き、社員が死亡 京セラ鹿児島国分工場

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに43人感染確認 累計8542人（更新）

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに56人感染確認 累計8598人 新たに１人死亡（更新）

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに67人感染確認 累計8445人 死者新たに１人 計51人に（更新）

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに53人感染確認 累計8651人 2人死亡（更新）

９．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに50人感染確認 累計8701人 1人死亡、死者計56人に（更新）

10．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに59人感染確認 累計8760人 新たに1人死亡（更新）