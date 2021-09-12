5日ぶり死者確認なし　新たな感染は46人（鹿児島市23、鹿屋6、曽於3、霧島3、奄美3、姶良3、瀬戸内2、大崎1、徳之島1、兵庫1）新型コロナ・鹿児島11日発表

2021/09/12 07:00

鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４６人確認したと発表した。死者は６日以来、５日ぶりに確認されなかった。新規感染者の居住地は、鹿児島市２３人、鹿屋市６人、曽於、霧島、奄美、姶良の４市がそれぞれ３人、瀬戸内町２人。大崎、徳之島の両町と兵庫県が各１人。クラスター（感染者集団）関連は１０人だった。１４人は感染経路が分かっていない。県内の累計感染者は８８０６人。１０日時点で、入院２８７人（前日比２人減）のうち、重症５人（増減なし）、酸素吸入が必要な中等症７１人（同３人減）。宿泊療養施設の入所は２１５人（同１人増）だった。自宅待機は８２人（同２７人減）だった。