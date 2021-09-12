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 2021/09/12 12:45

ＪＲ指宿枕崎線　瀬々串―枕崎で運転見合わせ

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　ＪＲ九州によると、１２日午後０時半現在、大雨の影響で指宿枕崎線の瀬々串－枕崎で運転を見合わせている。日南線の南郷－志布志は始発から運休している。
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