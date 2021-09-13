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新型コロナウイルス
2021/09/13 16:05
新型コロナ 鹿児島県内で新たに21人感染確認 累計8863人
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鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２１人確認した。累計は８８６３人。
新たに鹿児島市が確認した感染者は８人。県確認分は１３人。
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