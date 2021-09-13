新型コロナ　鹿児島県内で新たに21人感染確認　累計8863人

新型コロナ 鹿児島県で新たに３６人感染確認 累計８８４２人 １人死亡、死者計５８人に（更新）

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入院の１人死亡 死者計５８人に 新たな感染は３６人（鹿児島市１９人、鹿屋７人、奄美３人、大崎３人、霧島１人、瀬戸内１人、徳之島１人、福岡１人）新型コロナ・鹿児島１２日発表