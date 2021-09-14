鹿児島県内の土砂災害警戒情報解除

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに245人感染確認 最多更新 １００人超７日連続 累計5689人（更新）

２．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに202人感染確認 200人超２日連続 累計5891人（更新）

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに251人感染確認 最多更新 200人超3日連続 累計6142人（更新）

５．

サマージャンボ宝くじ大当たり 同一売り場から1等前後賞7億円が2本 天文館チャンスセンター、鹿児島初

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに242人感染確認 ２００人超４日連続 累計6384人（更新）

７．

鹿児島県で新たに231人感染確認 新型コロナ 累計6615人（更新）

８．

１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

９．

新型コロナ 15日 鹿児島県内で新たに140人感染確認 100人超えは５日連続 累計５２９３人に

10．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに191人感染確認 100人超14日連続 累計7000人超す（更新）