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 2021/09/14 12:15

指宿・菜の花マラソン 来年も延期　40回記念大会 コロナ禍で2年連続　鹿児島

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　いぶすき菜の花マラソン大会実行委員会は１３日、指宿市で来年１月９日開催予定の第４０回記念大会を新型コロナウイルス感染拡大のため、再来年１月に延期すると発表した。延期は２年連続。オンラインで代替大会を開く。

　参加ランナーやボランティアの安心安全を確保しづらいことや、感染予防対策を徹底した場合、飲食提供などのもてなしができないため。例年全国から１万人超が参加する。

　今年１月にオンラインで開いた大会は、スマートフォンのアプリを使って１５９１人が参加した。来年は１月９～２２日に開催予定。
2020年1月に開かれたいぶすき菜の花マラソン＝指宿市東方
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