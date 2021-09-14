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 2021/09/14 16:06

新型コロナ　鹿児島県内で新たに36人感染確認　累計8899人

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　鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を３６人確認した。累計は８８９９人。

　新たに鹿児島市が確認した感染者は１３人。県確認分は２３人。
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