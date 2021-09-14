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 2021/09/14 20:41

海水浴中に心肺停止　元消防団員が心臓マッサージで救助　「無我夢中。学んだ技術生かせてよかった」　奄美大島

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奄美市笠利の打田原ビーチ
奄美市笠利の打田原ビーチ
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　大島地区消防組合は９日、海水浴中に心肺停止になった観光客の命を救ったとして、奄美市笠利の製塩業會田紘史さん（４０）に感謝状を贈った。

　６月１５日正午ごろ、同市笠利の打田原ビーチで、大阪府の５０代女性がシュノーケル中に心肺停止状態になった。女性の仲間らが引き上げ１１９番した後、會田さんが近くの仕事場から駆け付け心臓マッサージをし、救急隊に引き継いだ。女性は市内の病院に入院後、回復した。

　會田さんは市消防団に所属し、３年前に上級救命講習を受けており「無我夢中だったが学んだことを生かせてよかった。退院した女性からお礼の電話を受け、元気だったのでほっとした」と話した。
表彰後、記念写真に納まる會田紘史さん＝奄美市役所
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