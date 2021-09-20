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 2021/09/20 08:30

朱色、秋色 アサヒガニ　鹿児島・南大隅佐多で漁本格化

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佐多辺塚の海で捕れたアサヒガニ＝大隅町佐多辺塚の辺塚漁港
佐多辺塚の海で捕れたアサヒガニ＝大隅町佐多辺塚の辺塚漁港
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　南大隅町佐多の海でアサヒガニが揚がっている。甲羅の長さは十数センチで、鮮やかな朱色が特徴。漁は９月末頃まで続く。

　中心に餌かごを付けた直径約５０センチの丸い網に、カニが絡まる仕掛け。佐多では昔から行われる漁だ。

　佐多辺塚の漁師上籠光三さん（６３）は仕掛け１００個をつないで砂地の海底に沈め、２時間半後に引き揚げる。捕れたカニは鹿屋市の市場に直送する。

　漁は１日解禁。佐多辺塚では４人が携わる。１０日午後、上籠さんは約１０キロを水揚げし、「勝負が早い漁で面白い。網を引き揚げ掛かっていると、わくわくする」と話した。
中心に餌かごを付けた直径約５０センチの丸い網に、アサヒガニが絡まる仕掛け
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