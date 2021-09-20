南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
20
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
経済・産業
＞
農業・林業・水産業
2021/09/20 08:30
朱色、秋色 アサヒガニ 鹿児島・南大隅佐多で漁本格化
Tweet
シェア
佐多辺塚の海で捕れたアサヒガニ＝大隅町佐多辺塚の辺塚漁港
拡大
南大隅町佐多の海でアサヒガニが揚がっている。甲羅の長さは十数センチで、鮮やかな朱色が特徴。漁は９月末頃まで続く。
中心に餌かごを付けた直径約５０センチの丸い網に、カニが絡まる仕掛け。佐多では昔から行われる漁だ。
佐多辺塚の漁師上籠光三さん（６３）は仕掛け１００個をつないで砂地の海底に沈め、２時間半後に引き揚げる。捕れたカニは鹿屋市の市場に直送する。
漁は１日解禁。佐多辺塚では４人が携わる。１０日午後、上籠さんは約１０キロを水揚げし、「勝負が早い漁で面白い。網を引き揚げ掛かっていると、わくわくする」と話した。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
かぐや姫、お引っ越し 新観光地に〝助力〟 さつま町
9月20日 08:30
朱色、秋色 アサヒガニ 鹿児島・南大隅佐多で漁本格化
9月20日 08:30
香水で旅気分 各地の思い出表現 ９月20日まで展示会・鹿児島市城山町
9月20日 07:30
85歳 黒毛和牛飼育、トラクターで畑仕事 かくしゃく「私の生きがい」 鹿児島
9月20日 07:30
新たな感染者は都城市２人と三股町２人含む12人 新型コロナ・宮崎19日発表
9月20日 07:00
病床使用率23％、ステージ「3」相当 新たに15人感染、累計9000人超える（鹿児島市6、瀬戸内4、鹿屋1、霧島1、志布志1、奄美1、肝付1） 新型コロナ・鹿児島19日発表
9月20日 07:00
壁に思いを 夢語れるラーメン屋、大阪出身の兵頭さんオープン 鹿児島市
9月19日 22:30
鹿児島大と連携の獣医学拠点事業、住民に説明 曽於市
9月19日 21:30
没40年 向田邦子の肉声テープ 「読書は100通りの解釈」 かごしま近代文学館 常設展示を新装、海外旅の写真本刊行
9月19日 21:15
深海魚 見た目の割に 「もったいない」メニュー開発､食卓へ 鹿児島･南さつま
9月19日 20:48
新型コロナ 鹿児島県内で新たに15人感染確認 累計9000人超す 新たに１人死亡（更新）
9月19日 16:14
ＮＨＫ記者の過労死が問うもの ドキュメンタリー制作者「組織の問題、普通に話せる社会に」
9月19日 13:00
廃油回収こつこつ10年 鹿児島市・鴨池コミュ協 スタンプラリーも新たに展開
9月19日 12:30
コロナ下の不自由から解き放つ 高校生の思い、青い鳥のＬＥＤイルミで表現
9月19日 12:00
自治会主体の「子ども食堂」登録 姶良市白金原 「地域全体で見守りたい」
9月19日 11:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲